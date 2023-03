Bollette luce e gas: nuovo calo in arrivo. Di quanto scende l’importo (Di giovedì 30 marzo 2023) Bollette luce e gas: in vista dell’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Arera, le associazioni dei consumatori prevedono un calo considerevole del prezzo non solo dell’elettricità ma anche del gas (anche se meno consistente) nei prossimi mesi. Di quanto potrebbe scendere l’importo? quanto potrebbero arrivare a risparmiare le utenze poste nel mercato tutelato? Un po’ di cifre. Bollette luce e gas: quando è ormai giunto il momento del nuovo aggiornamento trimestrale delle tariffe relative all’energia elettrica da parte dell’Arera, l’Autorità nazionale per l’energia elettrica, le associazioni dei consumatori diffondono delle stime particolarmente incoraggianti per quanto riguarda il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 30 marzo 2023)e gas: in vista dell’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Arera, le associazioni dei consumatori prevedono unconsiderevole del prezzo non solo dell’elettricità ma anche del gas (anche se meno consistente) nei prossimi mesi. Dipotrebberepotrebbero arrivare a risparmiare le utenze poste nel mercato tutelato? Un po’ di cifre.e gas: quando è ormai giunto il momento delaggiornamento trimestrale delle tariffe relative all’energia elettrica da parte dell’Arera, l’Autorità nazionale per l’energia elettrica, le associazioni dei consumatori diffondono delle stime particolarmente incoraggianti perriguarda il ...

