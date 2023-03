Bollette gas e luce, nuova riduzione dei prezzi. Arera: “Meno 20% e 10%” (Di giovedì 30 marzo 2023) Nuovi calo per il prezzo delle Bollette. L'Arera annuncia che ci sarà una riduzione di oltre il 20% in Meno per la luce, intorno al 10% in Meno per il gas. “Saranno variazioni importanti, superiori al 20% sicuramente. Gli uffici stanno completando i conti anche alla luce del decreto Bollette del governo. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno a un calo di circa il 10%, perché in questo caso le variazioni più importanti sono avvenute nei due mesi precedenti” le parole del presidente di Arera, Stefano Besseghini, in merito alla definizione delle tariffe elettriche del mercato tutelato. Storcono la bocca dall'Unione Nazionale Consumatori: “Se il Governo avesse invece confermato tutti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Nuovi calo per il prezzo delle. L'annuncia che ci sarà unadi oltre il 20% inper la, intorno al 10% inper il gas. “Saranno variazioni importanti, superiori al 20% sicuramente. Gli uffici stanno completando i conti anche alladel decretodel governo. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno a un calo di circa il 10%, perché in questo caso le variazioni più importanti sono avvenute nei due mesi precedenti” le parole del presidente di, Stefano Besseghini, in merito alla definizione delle tariffe elettriche del mercato tutelato. Storcono la bocca dall'Unione Nazionale Consumatori: “Se il Governo avesse invece confermato tutti ...

