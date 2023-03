Bolletta della luce giù del 55% nel secondo trimestre

(Di giovedì 30 marzo 2023) Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela neldel 2023 si riduce del 55,3%. Lo rende noto l'Arera, precisando che gli oneri generali di sistema vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche. Dal 1 aprile 2023, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il cliente tipo sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse.

Laluce cala del 55,3% nel secondo trimestre di quest'anno. Una riduzione che si deve grazie alla forte diminuzione delle quotazioni all'ingrosso. E' quanto comunica l'Arera, l'Autorità

Scende ancora il prezzo delle bollette. Con il forte calo delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti energetici, la tariffa di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre del 2023 si riduce del 55,3%.