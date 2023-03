Blue Bloods 14 ci sarà | CBS rinnova la serie tv con il cast al completo

(Di giovedì 30 marzo 2023)14 ci: la CBS hato laper la quattordicesima stagione. La notizia era dietro l’angolo, dopo che la rete americana aveva confermato per la prossima stagione televisiva molti dei suoi programmi di punta. Attualmente in onda con la tredicesima stagione (quasi in contemporanea con l’Italia),detiene ascolti record negli USA: media di 9,5 milioni di spettatori totali. Tra le 13dramma che la CBS ha mandato in onda in questa stagione televisiva, latv è al terzo posto negli ascolti (dietro solo a NCIS e FBI). “ha dominato il venerdì sera sin dalla sua premiere ed è rimasto un’ancora importante nel palinsesto vincente della CBS”, ha ...

Credits photo: @CBS14 ci sarà: la CBS ha rinnovato la serie per la quattordicesima stagione. La notizia era dietro l'angolo, dopo che la rete americana aveva confermato per la prossima stagione televisiva ...30 minuti fa La CBS ha annunciato di aver rinnovatoper una nuova stagione: la serie, che vede come protagonista Tom Selleck , tornerà con un 14° lotto di episodi. Secondo l'annuncio della rete,è il programma in prima serata ...è salva. Dopo settimane in cui le sorti del crime drama con Tom Selleck sono state in bilico per motivi squisitamente economici (CBS ha insistito per una profonda revisione dei costi ...

Blue Bloods è salva. Dopo settimane in cui le sorti del crime drama con Tom Selleck sono state in bilico per motivi squisitamente economici (CBS ha insistito per una profonda revisione dei costi mentr ...