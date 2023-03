Bloccata la registrazione del marchio Alpina Parmesano Snack in Colombia (Di giovedì 30 marzo 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Grazie all'opposizione formale del Consorzio Parmigiano Reggiano, incaricato della tutela della Dop in tutto il mondo, è stato fermato il sesto tentativo del gruppo Alpina di registrare il marchio “Parmesano” in Colombia. La Sovrintendenza all'Industria e al Commercio ha emesso un importante provvedimento per la tutela delle Indicazioni Geografiche nel paese latino-americano, negando la registrazione del marchio misto “Alpina Parmesano Snack” sulla base della Dop. La Sovrintendenza, confermando così la decisione emessa in prima istanza, ha ritenuto che la protezione delle denominazioni d'origine sia sufficientemente ampia da far sì che l'impedimento alla registrazione non si limiti alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Grazie all'opposizione formale del Consorzio Parmigiano Reggiano, incaricato della tutela della Dop in tutto il mondo, è stato fermato il sesto tentativo del gruppodi registrare il” in. La Sovrintendenza all'Industria e al Commercio ha emesso un importante provvedimento per la tutela delle Indicazioni Geografiche nel paese latino-americano, negando ladelmisto “” sulla base della Dop. La Sovrintendenza, confermando così la decisione emessa in prima istanza, ha ritenuto che la protezione delle denominazioni d'origine sia sufficientemente ampia da far sì che l'impedimento allanon si limiti alla ...

