Blinken | condanniamo tentativi di Mosca di punire reporter

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken condanna l'arresto in Russia del giornalista del Wall Street Journal. "Condanniamo nei termini più duri i continui tentativi ...Il segretario di Stato americano Antony Blinken condanna l'arresto in Russia del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich. "Condanniamo nei termini più duri i continui tentativi del ...