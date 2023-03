Blanco, il secondo album è “Innamorato” (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA – Blanco ha annunciato il suo attesissimo secondo album in studio “Innamorato”, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Il disco conterrà la collaborazione con Mina nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, che sarà all’interno di entrambi gli album degli artisti. La cover di “Innamorato”, album scritto e composto da Blanco e Michelangelo, è stata realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni. Il ritorno di Blanco arriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 54 dischi di platino, 2 dischi d’oro, oltre 2.6 miliardi di stream sulle piattaforme, un tour ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA –ha annunciato il suo attesissimoin studio “”, in uscita venerdì 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Il disco conterrà la collaborazione con Mina nel brano “Un Briciolo Di Allegria”, che sarà all’interno di entrambi glidegli artisti. La cover di “”,scritto e composto dae Michelangelo, è stata realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni. Il ritorno diarriva dopo l’incredibile catena di traguardi raggiunti dall’artista nell’ultimo anno: 54 dischi di platino, 2 dischi d’oro, oltre 2.6 miliardi di stream sulle piattaforme, un tour ...

