Black out improvviso, l’isola di Capri completamente al buio (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Tutta l’isola di Capri è al buio a causa di un guasto alla rete. Senza luce anche AnaCapri. Trenta operai della società elettrica di distribuzione Sippic sono al lavoro sulle cabine elettriche per individuare il guasto e ripristinare il servizio. La corrente a Capri arriva grazie a un elettrodotto sottomarino gestito da Terna che, partendo dalla centrale di Torre Annunziata, via cavo arriva sull’isola per poi terminare a Sorrento. Problemi si riscontrano anche su tutto il sistema delle telecomunicazioni. Si allungano i tempi per la soluzione del Black out che ha colpito l’intera isola di Capri. Ecco allora che per sopperire all’emergenza si è deciso di far ricorso alla vecchia centrale a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Tuttadiè ala causa di un guasto alla rete. Senza luce anche Ana. Trenta operai della società elettrica di distribuzione Sippic sono al lavoro sulle cabine elettriche per individuare il guasto e ripristinare il servizio. La corrente aarriva grazie a un elettrodotto sottomarino gestito da Terna che, partendo dalla centrale di Torre Annunziata, via cavo arriva sulper poi terminare a Sorrento. Problemi si riscontrano anche su tutto il sistema delle telecomunicazioni. Si allungano i tempi per la soluzione delout che ha colpito l’intera isola di. Ecco allora che per sopperire all’emergenza si è deciso di far ricorso alla vecchia centrale a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... T_Roox : RT @plavia: In quanti andavate al Black Out in Via Saturnia? Dal 21 aprile sul mio canale YouTube il nuovo reportage di #RomaEsaurita a cur… - desiana1 : RT @plavia: In quanti andavate al Black Out in Via Saturnia? Dal 21 aprile sul mio canale YouTube il nuovo reportage di #RomaEsaurita a cur… - MarcoVisita : RT @plavia: In quanti andavate al Black Out in Via Saturnia? Dal 21 aprile sul mio canale YouTube il nuovo reportage di #RomaEsaurita a cur… - raffamad81 : RT @plavia: In quanti andavate al Black Out in Via Saturnia? Dal 21 aprile sul mio canale YouTube il nuovo reportage di #RomaEsaurita a cur… - plavia : In quanti andavate al Black Out in Via Saturnia? Dal 21 aprile sul mio canale YouTube il nuovo reportage di… -