Biglietti per Napoli-Milan di Champions League, parte la vendita libera: i prezzi ufficiali, ancora chiusi due settori! (Di giovedì 30 marzo 2023) A partire dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo 2023 avrà inizio la vendita libera dei Biglietti per la gara di Champions Napoli vs Milan, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I prezzi dei Biglietti con Fidelity Card Questi i prezzi: Tribuna Posillipo € 340,00; Tribuna Nisida € 220,00; Distinti € 130,00; Curve € 90,00. I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della Fidelity Card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity. In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. Gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) A partire dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo 2023 avrà inizio ladeiper la gara divs, in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di. Ideicon Fidelity Card Questi i: Tribuna Posillipo € 340,00; Tribuna Nisida € 220,00; Distinti € 130,00; Curve € 90,00. I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della Fidelity Card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity. In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore. Gli abbonati che non abbianoacquistato il tagliando in prelezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vorresti vincere 2 biglietti per @OfficialASRoma vs Sampdoria & metti like se sei disponibile il 2 aprile ???? - FBiasin : I biglietti disponibili per le prossime 4 partite casalinghe dell'#Inter (lasciamo perdere quella contro il Benfica… - acmilan : #MilanLecce: Scopri le speciali promozioni in prelazione per gli abbonati Under 16 a 5€ e fino a 4 biglietti aggiu… - kluivertbogarde : Dalle 15:00 di oggi aprirà la vendita libera dei biglietti per Napoli-Milan riservata ai possessori di Fidelity Car… - Guidolino8 : Con una richiesta tale( su 40k biglietti disponibili ce ne sono circa 800k richiedenti) è anche un modo per tutelar… -