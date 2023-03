Biglietti per Napoli-Milan di Champions League, caos incredibile su TicketOne: sta succedendo ora! – FOTO (Di giovedì 30 marzo 2023) Nonostante i diverbi e le opinioni contrastanti sui prezzi definiti dalla SSC Napoli per questa sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, i tifosi azzurri hanno comunque risposto presente alla chiamata di Spalletti e squadra. Si prevede un altro sold out allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita libera per i tifosi non abbonati è partita oggi alle ore 15:00 e a pochi minuti dall’apertura la coda sul rivenditore ufficiale di TicketOne è già numerosissima. Sono oltre 44.000 le persone in fila per tentare di acquistare un biglietto per prendere parte a questo grande evento sportivo. FOTO: Coda A partire dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo 2023 avrà inizio la vendita libera dei Biglietti per la gara di Champions ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Nonostante i diverbi e le opinioni contrastanti sui prezzi definiti dalla SSCper questa sfida dei quarti di finale dicontro il, i tifosi azzurri hanno comunque risposto presente alla chiamata di Spalletti e squadra. Si prevede un altro sold out allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita libera per i tifosi non abbonati è partita oggi alle ore 15:00 e a pochi minuti dall’apertura la coda sul rivenditore ufficiale diè già numerosissima. Sono oltre 44.000 le persone in fila per tentare di acquistare un biglietto per prendere parte a questo grande evento sportivo.: Coda A partire dalle ore 15.00 di giovedì 30 marzo 2023 avrà inizio la vendita libera deiper la gara di...

