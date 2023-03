Biasin: «Infortunio Calhanoglu? Inter, resta una sola consolazione!» (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Infortunio di Calhanoglu è una brutta gatta da pelare per l’Inter e Inzaghi. Il turco si è fermato in nazionale e salterà la prima parte di aprile. Biasin vede una magra consolazione UNA CONsolaZIONE ? L’Inter perde Calhanoglu per almeno due settimane (vedi articolo). Una tegola per Simone Inzaghi in prossimità di un mese di fuoco. Su Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato l’accaduto: «L’Inter perde il suo miglior giocatore 22/23, Calhanoglu, nel mese più ingolfato della stagione. Questa notizia (anche solo per una questione numerica) non prevede alcun lato positivo, ma solo una consolazione: il sostituto si chiama Marcelo Brozovic». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) L’diè una brutta gatta da pelare per l’e Inzaghi. Il turco si è fermato in nazionale e salterà la prima parte di aprile.vede una magra conzione UNA CONZIONE ? L’perdeper almeno due settimane (vedi articolo). Una tegola per Simone Inzaghi in prossimità di un mese di fuoco. Su Twitter, Fabrizioha commentato l’accaduto: «L’perde il suo miglior giocatore 22/23,, nel mese più ingolfato della stagione. Questa notizia (anche solo per una questione numerica) non prevede alcun lato positivo, ma solo una conzione: il sostituto si chiama Marcelo Brozovic».-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Inter, Biasin in ESCLUSIVA: “Ottimismo per #Bastoni, l’infortunio di #Calhanoglu rilancia #Asllani”… - tuttointer24 : Inter, Biasin in ESCLUSIVA: “Ottimismo per Bastoni, l’infortunio di Calhanoglu rilancia Asllani” ???? #Inter… - news24_inter : Infortunio #Calhanoglu, Biasin: «Pausa Nazionali? Mi arrestano se dico il mio pensiero» -