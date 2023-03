Bianchi: “Il Napoli sta rispettando il manuale di Coverciano: è perfetto” (Di giovedì 30 marzo 2023) Ottavio Bianchi ritiene che il Napoli sta rispettando il manuale di Coverciano: è perfetto e sta stracciando il campionato Il Napoli è il padrone assoluto della Serie A ed è in piena lotta per la conquista della semifinale della Champions League. Anche l’ex allenatore azzurro Ottavio Bianchi sta apprezzando il grande campionato che sta svolgendo il Napoli nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta rispettando il manuale di Coverciano: è perfetto. Gli azzurri corrono a velocità doppia rispetto agli altri, per questo motivo hanno fatto così bene finora anche in Europa. Inoltre nel ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023) Ottavioritiene che ilstaildi: èe sta stracciando il campionato Ilè il padrone assoluto della Serie A ed è in piena lotta per la conquista della semifinale della Champions League. Anche l’ex allenatore azzurro Ottaviosta apprezzando il grande campionato che sta svolgendo ilnel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss: “Ilstaildi: è. Gli azzurri corrono a velocità doppia rispetto agli altri, per questo motivo hanno fatto così bene finora anche in Europa. Inoltre nel ...

