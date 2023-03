Berlusconi, il legale: “A Processo ‘Escort’ presenza Cav. non era prevista” (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Non era prevista nessuna audizione del presidente Berlusconi all’udienza di domani” al Processo ‘Escort’ a Bari, ”né tantomeno presenteremo una istanza di legittimo impedimento”. Lo precisa all’Adnkronos Federico Cecconi, avvocato di Silvio Berlusconi, smentendo le indiscrezioni secondo le quali il ricovero del Cav al San Raffaele di Milano sarebbe stato prolungato per evitare la sua presenza in Aula davanti ai giudici per il caso Tarantini. Berlusconi, riferiscono fonti azzurre, dovrebbe essere dimesso oggi in tarda mattinata dall’ospedale milanese (dove è ricoverato da lunedì sera per accertamenti medici) per rientrare ad Arcore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Non eranessuna audizione del presidenteall’udienza di domani” ala Bari, ”né tantomeno presenteremo una istanza di legittimo impedimento”. Lo precisa all’Adnkronos Federico Cecconi, avvocato di Silvio, smentendo le indiscrezioni secondo le quali il ricovero del Cav al San Raffaele di Milano sarebbe stato prolungato per evitare la suain Aula davanti ai giudici per il caso Tarantini., riferiscono fonti azzurre, dovrebbe essere dimesso oggi in tarda mattinata dall’ospedale milanese (dove è ricoverato da lunedì sera per accertamenti medici) per rientrare ad Arcore. L'articolo proviene da Italia Sera.

