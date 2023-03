Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vittawrio : E comunque ieri ha debuttato a Londra Berlusconi: a new musical, sto ridendo da mezz’ora -

Estratto da www.open.onlinea new musical southwark playhouse 'Sono il Gesù Cristo della politica', comincia così il musicalin scena dal prossimo 29 marzo al Southwark Playhouse Elephant di Londra (con ...Il nuovo album di Karol G haal numero uno della classifica americana. Non sarebbe una notizia se non fosse che è il ... se ci pensate, il reggaeton è un po' come Silvio: pare non ...Il nuovo programma di Bruno Vespa haieri sera in prima serata, dopo il Tg1, e ha ... così come il silenzio su alcuni temi caldi , dal caso- Zelensky alle polemiche sui balneari. ...

Berlusconi: ha debuttato a Londra il musical su di lui WIRED Italia

Irriverente, provocatorio, vietato ai minori di 14 anni: il 29 marzo 2023 ha debuttato a Londra il musical su Silvio Berlusconi che ripercorre gli episodi più dibattuti della vita del politico ...Da lunedì 27 marzo Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano per esami di routine, oggi il figlio Luigi è andato da lui.