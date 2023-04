Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - L'ex premier Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì sera per alcuni controlli. Berlusconi è andato via in auto, intorno alle 13.45, dall'uscita di fronte alla ricicleria di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni, solamente accennando un saluto con la mano ai cronisti e ai curiosi che l'aspettavano. Al suo fianco la compagna Marta Fascina. Berlusconi indossava un completo scuro. Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - L'ex premier Silvioè statoSandi Milano. Il leader azzurro era stato ricoverato lunedì sera per alcuni controlli.è andato via in auto, intorno alle 13.45,'uscita di fronte alla ricicleria di via Olgettina 60 senza rilasciare dichiarazioni, solamente accennando un saluto con la mano ai cronisti e ai curiosi che l'aspettavano. Al suo fianco la compagna Marta Fascina.indossava un completo scuro.

