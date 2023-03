Beppe Grillo,la carne coltivata in laboratorio è il futuro (Di giovedì 30 marzo 2023) "La carne coltivata in laboratorio è il futuro, per la salvaguardia degli animali e del nostro pianeta". Così il garante del M5s Beppe Grillo sul suo blog, invitando i suoi lettori a guardare un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) "Lainè il, per la salvaguardia degli animali e del nostro pianeta". Così il garante del M5ssul suo blog, invitando i suoi lettori a guardare un ...

"La carne coltivata in laboratorio è il futuro, per la salvaguardia degli animali e del nostro pianeta". Così il garante del M5s Beppe Grillo sul suo blog, invitando i suoi lettori a guardare un documentario. "Qualche tempo fa - scrive - ho visto questo interessantissimo documentario sulla carne coltivata. Dopo la notizia ...