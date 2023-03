Bellezze da scoprire: tornano le “Domeniche per ville, palazzi e castelli” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 2 aprile 2023 riprendono le “Domeniche per ville, palazzi e castelli”. L’iniziativa, giunta al sesto anno, verrà riproposta il 16, 23 e 30 aprile; il 7, 14, 21 e 28 maggio; il 17 e il 24 settembre; l’1 e l’8 ottobre. Per consultare le dimore aderenti, gli orari delle visite e i dettagli clicca qui. Gli organizzatori spiegano: “Siamo diciassette proprietari di dimore storiche private di Bergamo e provincia, tre della provincia di Brescia e due di Crema; un gruppo che è cresciuto ogni anno grazie all’adesione di nuove dimore, fino ad allargarsi oltre il confine bergamasco proprio in occasione di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura2023. Organizziamo dodici giornate di apertura con visite guidate alle nostre dimore tra la primavera e l’autunno, per garantire un’offerta varia e articolata ad un pubblico sempre più ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 2 aprile 2023 riprendono le “per”. L’iniziativa, giunta al sesto anno, verrà riproposta il 16, 23 e 30 aprile; il 7, 14, 21 e 28 maggio; il 17 e il 24 settembre; l’1 e l’8 ottobre. Per consultare le dimore aderenti, gli orari delle visite e i dettagli clicca qui. Gli organizzatori spiegano: “Siamo diciassette proprietari di dimore storiche private di Bergamo e provincia, tre della provincia di Brescia e due di Crema; un gruppo che è cresciuto ogni anno grazie all’adesione di nuove dimore, fino ad allargarsi oltre il confine bergamasco proprio in occasione di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura2023. Organizziamo dodici giornate di apertura con visite guidate alle nostre dimore tra la primavera e l’autunno, per garantire un’offerta varia e articolata ad un pubblico sempre più ...

