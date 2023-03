BellaMa’… a soreta!

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 marzo 2023) BellaMa' Che Palle no, A Soreta sì. Il “galateo” secondo BellaMa’ ha le sue regole proprie in tema di parolacce, volgarità e dintorni. E’ curioso che nel programma in cui un ingenuo “che palle” ha comportato la mortificazione in diretta di una signora, sia accaduto che una protagonista della trasmissione abbia fatto intonare in coro un sonoro “a soreta“. Ci riferiamo ad Annalisa Minetti che stava impartendo l’ormai consueta lezione di fitness del mercoledì: “Attenzione! Mi piacerebbe che se io dico a, e sono Boomer, gli Z dicono a. Proviamo: a, a, a, a, a… a”. “A soreta” #bellama pic.twitter.com/7qNf0JZr8H — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 30, 2023 Insomma per la serie cringe richiama cringe. La boutade, chiaramente, voleva essere una battuta e sarebbe passata probabilmente inosservata se non fosse che è avvenuta nella trasmissione dove – stando ...