Belen smentisce le voci su una nuova gravidanza e svela la verità (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ipotetico annuncio della gravidanza della showgirl Belen avrebbe potuto mettere a tacere tutte le indiscrezioni che circolano in rete sulla presunta crisi con Stefano De Martino.Belen è incinta? È stato decisamente il pettegolezzo più rumoroso delle ultime settimane. La showgirl argentina, stando al tam tam delle indescrizioni sui social, sembrava stesse aspettando il terzo figlio Leggi su people24.myblog (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ipotetico annuncio delladella showgirlavrebbe potuto mettere a tacere tutte le indiscrezioni che circolano in rete sulla presunta crisi con Stefano De Martino.è incinta? È stato decisamente il pettegolezzo più rumoroso delle ultime settimane. La showgirl argentina, stando al tam tam delle indescrizioni sui social, sembrava stesse aspettando il terzo figlio

