BEAUTIFUL | TRAME 2-8 APRILE 2023 | DOUGLAS DICE QUALCOSA DI TROPPO

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 30 marzo 2023), anticipazioni edal 2 all’8, della soap americana in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:40. PUNTATA DEL 2Taylor va a trovare Brooke per offrirle il suo aiuto professionale, perché sente che c’èche non va in lei. Brooke la ringrazia, ma rifiuta. Zende annuncia a Paris che ha deciso di uscire con la modella Sequoyah, ma lei la prende sportivamente e ribadisce che parlava sul serio quando gli ha manifestato il desiderio di non avere un rapporto esclusivo. Parisa Carter che da quando si sono baciati sente che tra loroè cambiato. Ridge e Hope confortano Brooke: ha fatto la cosa giusta a confidarsi con loro di aver bevuto la sera di Capodanno. Intanto ...