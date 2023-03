Bce, per l'Eurozona ripresa nei prossimi trimestri (Di giovedì 30 marzo 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'economia dell'area dell'euro “ha ristagnato nel quarto trimestre del 2022, è stata pertanto evitata la contrazione attesa in precedenza”. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico.“Tuttavia, la domanda interna del settore privato ha registrato un brusco calo – sottolinea la Bce -. L'elevata inflazione, le attuali incertezze e le condizioni di finanziamento più stringenti hanno compresso i consumi e gli investimenti privati, che sono diminuiti rispettivamente dello 0,9 e del 3,6 per cento”. Secondo lo scenario di base, “l'economia dovrebbe segnare una ripresa nei prossimi trimestri – prosegue il Bollettino -. La produzione industriale dovrebbe aumentare con l'ulteriore miglioramento delle condizioni dell'offerta, la continua distensione del clima di fiducia e lo smaltimento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – L'economia dell'area dell'euro “ha ristagnato nel quarto trimestre del 2022, è stata pertanto evitata la contrazione attesa in precedenza”. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino Economico.“Tuttavia, la domanda interna del settore privato ha registrato un brusco calo – sottolinea la Bce -. L'elevata inflazione, le attuali incertezze e le condizioni di finanziamento più stringenti hanno compresso i consumi e gli investimenti privati, che sono diminuiti rispettivamente dello 0,9 e del 3,6 per cento”. Secondo lo scenario di base, “l'economia dovrebbe segnare unanei– prosegue il Bollettino -. La produzione industriale dovrebbe aumentare con l'ulteriore miglioramento delle condizioni dell'offerta, la continua distensione del clima di fiducia e lo smaltimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Ci state dicendo che avete tutti gli strumenti per gestire una crisi bancaria senza bisogno del #MES riformato? Ci… - borghi_claudio : @ascanioferrara @GiorgiaMeloni Se noi non ratifichiamo la revisione del trattato il MES non può essere usato per ri… - Marcozanni86 : Oggi sciopero in #Germania dove sindacati chiedono aumento salari in doppia cifra. #BCE al palo: se alza i tassi pe… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bce, per l’Eurozona ripresa nei prossimi trimestri - - Italpress : Bce, per l’Eurozona ripresa nei prossimi trimestri -