Bayern Monaco | Tuchel | «Il potenziale della rosa è enorme e sono contento di poterlo vivere dall’altra parte»

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a due giorni dalla supersfida contro il Borussia Dortmund in campionato Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport a due giorni dalla supersfida contro il Borussia Dortmund in campionato. PAROLE – «La mia prima vittoria in Bundesliga è stata proprio contro il Bayern, con il Mainz. Poi ovviamente ci sono state anche diverse sconfitte, per esempio nella finale di Champions League, una partita tirata ma comunque finita con una sconfitta. Ogni volta è stata evidente la forza del Bayern, una squadra difficilissima da affrontare. sono molto orgoglioso e felice di farne parte adesso. Il potenziale della rosa è enorme e sono contento di poterlo vivere dall'altra parte»

