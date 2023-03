Bavaglio di Stato ai giornalisti. Si comincia a scendere in piazza (Di giovedì 30 marzo 2023) La stampa non condanna, racconta. È Stato questo lo slogan che ha accompagnato il presidio di una sessantina di giornalisti davanti al tribunale di Milano per protestare contro il Bavaglio introdotto dalla legge Cartabia che, in nome di un presunto garantismo, impedisce ai cronisti di nera e giudiziaria di fare il proprio lavoro e ai cittadini di essere informati compiutamente e senza censure. La stampa non condanna, racconta. Presidio dei giornalisti davanti al tribunale di Milano contro il Bavaglio introdotto dalla legge Cartabia Al presidio, organizzato dal sindacato lombardo dei giornalisti, ha partecipato anche il presidente dell’Ordine della Lombardia Riccardo Sorrentino. “I problemi che ci sono riguardano la normativa che sta stringendo in maniera ossessiva la diffusione di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) La stampa non condanna, racconta. Èquesto lo slogan che ha accompagnato il presidio di una sessantina didavanti al tribunale di Milano per protestare contro ilintrodotto dalla legge Cartabia che, in nome di un presunto garantismo, impedisce ai cronisti di nera e giudiziaria di fare il proprio lavoro e ai cittadini di essere informati compiutamente e senza censure. La stampa non condanna, racconta. Presidio deidavanti al tribunale di Milano contro ilintrodotto dalla legge Cartabia Al presidio, organizzato dal sindacato lombardo dei, ha partecipato anche il presidente dell’Ordine della Lombardia Riccardo Sorrentino. “I problemi che ci sono riguardano la normativa che sta stringendo in maniera ossessiva la diffusione di ...

