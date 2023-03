Bastoni vuole restare ma c’è distanza | addio non da escludere – TS

(Di giovedì 30 marzo 2023) Alessandroall’Inter, ma l’offerta dei nerazzurri per il rinnovo del contratto al momento non sembra soddisfare le richieste del giocatore– Quella presente tra Alessandroe l’Inter. Il giocatore vorrebbea Milano e i nerazzurri vorrebbero evitare uno Skriniar bis. Ieri l’agente del giocatore si trovava in Viale Liberazione per abbozzare i primi dettagli di un accordo che ad oggi sembra lontano. Il classe ’99, nonostante il suo amore per la maglia, vorrebbe uno stipendio adeguato al suo status. Il club, al momento, offre un contratto da 3,5 milioni più bonus a salire. Il numero 95 ha avanzato una richiesta di 7 milioni. La sensazione è che si possa trovare un accordo a 6 milioni: l’obiettivo è venirsi incontro, altrimenti ...

L'Inter resta ottimista sul rinnovo del contratto di Alessandro, ma dopo l'incontro andato in scena in sede nella tarda mattinata di oggi tra la dirigenza ... AGENTE: 'RIMANERE ALL'INTER, I TIFOSI STIANO TRANQUILLI' Queste le sue parole: " Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi Non capisco perché debbano essere ..."

Tinti, agente di Bastoni: "Da sempre grande tifoso dell'Inter: a lui interessa restare" - Sportmediaset Sport Mediaset

Dall’incontro è emersa la volontà comune di continuare insieme: il club vuole blindarlo e il difensore sarebbe felice di rimanere in nerazzurro. L’attuale contratto di Bastoni scadrà il 30 giugno 2024 ...Un’autentica intuizione quella di Roberto D’Aversa, che ai tempi del Parma decise di puntare fortemente su Bastoni, prima del suo passaggio ... interpretavamo noi la fase difensiva. Gli ci è voluto un ...