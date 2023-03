Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - MCriscitiello : Come scriviamo su - marifcinter : #Bastoni vuole legarsi all'Inter, la richiesta dell'agente è molto alta: circa 7 mln. Sarebbe un ingaggio top, l'In… - Vcmassi : @FcInterNewsit Notizia falsa... Bastoni e l'Inter vogliono rinnovare e si farà. Scalvini per ora non vale quelle cifre... - internewsit : Bastoni-Inter, volontà di rinnovo! Ma c'è distanza sulle cifre - CdS - -

Commenta per primo Alessandroe l', prove d'intesa. Il centrale nerazzurro sta trattando il rinnovo con Beppe Marotta. Secondo Sky, l'accordo può essere trovato a 6 milioni più bonus.Per sua fortunae Gosens hanno lavorato per il secondo giorno consecutivo con il gruppo ... I due giocheranno un ruolo fondamentale in un'che vuole evitare il terzo ko di fila in ...In generale il panorama dei rinnovi di contratto dell'è quindi variopinto e multiforme e la dirigenza nerazzurra sta portando avanti diverse trattative contemporaneamente con la necessaria ...

Inter, Dzeko e Dimarco a parte Occhi puntati su Dzeko e ... Proprio quest'ultimo è tornato ad allenarsi in gruppo insieme a Bastoni, svolgendo la seduta con i propri compagni sia oggi che ieri. Sono ...Adesso tocca a Leao. Mentre l’argentino ha deciso: avanti con la Signora per un altro anno (pure senza coppe). Inter - “Bastoni, si tratta”. L'Inter scende in campo. Vertice per il rinnovo, ma la ...