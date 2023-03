Bastoni-Inter, ottimismo: la proposta! Insidie per un altro big ? SM (Di giovedì 30 marzo 2023) In casa Inter è tempo di rinnovi. Positivo l’incontro di ieri fra gli agenti di Bastoni e il club, filtra grande ottimismo. Qualche insidia invece per un altro big della rosa CAPITOLO RINNOVI ? Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha dato qualche aggiornamento legato ai rinnovi nerazzurri: «Bastoni? C’è grande ottimismo e fiducia che possa andare in porto. La proposta dell’Inter è di 5 milioni di euro, la sua voglia è quella di restare perché tifa per l’Inter. Non ci sono Insidie. Qualche problemino, invece, per Edin Dzeko che ha accettato la proposta di un anno. Al momento percepisce 6 milioni di euro, l’Inter punta al ribasso intorno ai 4 milioni. A 5 si potrebbe chiudere. C’è ancora ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) In casaè tempo di rinnovi. Positivo l’incontro di ieri fra gli agenti die il club, filtra grande. Qualche insidia invece per unbig della rosa CAPITOLO RINNOVI ? Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha dato qualche aggiornamento legato ai rinnovi nerazzurri: «? C’è grandee fiducia che possa andare in porto. La proposta dell’è di 5 milioni di euro, la sua voglia è quella di restare perché tifa per l’. Non ci sono. Qualche problemino, invece, per Edin Dzeko che ha accettato la proposta di un anno. Al momento percepisce 6 milioni di euro, l’punta al ribasso intorno ai 4 milioni. A 5 si potrebbe chiudere. C’è ancora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - MCriscitiello : Come scriviamo su - marifcinter : #Bastoni vuole legarsi all'Inter, la richiesta dell'agente è molto alta: circa 7 mln. Sarebbe un ingaggio top, l'In… - internewsit : Bastoni-Inter, ottimismo: la proposta! Insidie per un altro big - SM - - intermilan : Robin Gosens & Alessandro Bastoni fit for Inter Milan Vs Fiorentina Serie A clash #InterMilan #IMInter -