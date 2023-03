Basket | NBA | Gregg Popovich vicino al passo d’addio con i San Antonio Spurs?

(Di giovedì 30 marzo 2023) A fine stagione le strade die dei Sanpotrebbero separarsi. Mai come questa volta i rumors sull’addio dell’allenatore che occupa la panchina della franchigia texana dal 1996 stanno diventando insistenti. Gli, 14esimi a ovest, per effetto di 19 vittorie e 57 sconfitte, potrebbero quindi cambiare guida tecnica, anche se all’orizzonte la nube di incertezza sui possibili candidati non si è ancora diradata. Come riporta Sportando,, coach classe 1949, vincitore di 5 anelli NBA con San, ha permesso la sua introduzione nella “Hall of Fame” dopo anni di declinazioni e rifiuti e questo potrebbe essere un indizio del fatto che a fine stagione possa lasciare. Nelle prossime settimane seguiranno inevitabili sviluppi sulla ...

Dopo ben 17 anni i Sacramento Kings possono finalmente festeggiare i l loro ritorno nei playoffs. Una regular season al di sopra di ogni più rosea aspettativa per la truppa guidata da Mike Brown, che a poche partite dal termine è salda in terza posizione nella Western Conference. L'ultima ...Ritmi daServe una riflessione Siamo quasi sui livelli dell', che citiamo non a caso perché ... E le cifre sono leggermente inferiori per i club diche partecipano all'Eurolega. Insomma, ...Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 30 marzo. Sport protagonista ancora una volta nel palinsesto televisivo. Occhi puntati sul grande, con l'nella notte italiana, e l'Eurolega nella tarda serata, con Bologna e Milano impegnate. Continua anche il tennis, con gli Atp e i Wta di Miami. Inizia anche il weekend dei motori, con ...

NBA, LeBron James - seconda gara in carriera in panchina: chi c'era in campo nel 2007 Sky Sport

Philadelphia e Joel Embiid hanno avuto l'ultima parola su Dallas e Luka Doncic (116-108), che non riescono ad riagganciare il treno dei playoff Nba a Occidente, a differenza dei Lakers, sempre meglio ...