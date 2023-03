Basket, Eurolega 2022/2023: tabellone e accoppiamenti playoff (Di giovedì 30 marzo 2023) Il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di Basket. Dopo un Regular Season intensissima, mai così equilibrata grazie alla presenza di un elevato numero di squadre di altissimo livello, e non senza qualche sorpresa tra le formazioni escluse, è tempo ora della fase ad eliminazione diretta, che coinvolge le otto migliori squadre viste fin qui. Le prime quattro squadre nella stagione regolare avranno il vantaggio di giocare le prime partite delle rispettive serie tra le mura amiche; in particolare, si ricorda che le serie si giocheranno al meglio delle cinque partite, ovvero avanzano alle Final Four le squadre che per prime raggiungono le tre vittorie. Questa fase andrà in scena tra il 25 aprile e il 10 maggio. Ecco quindi di seguito gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ile glideidell’di. Dopo un Regular Season intensissima, mai così equilibrata grazie alla presenza di un elevato numero di squadre di altissimo livello, e non senza qualche sorpresa tra le formazioni escluse, è tempo ora della fase ad eliminazione diretta, che coinvolge le otto migliori squadre viste fin qui. Le prime quattro squadre nella stagione regolare avranno il vantaggio di giocare le prime partite delle rispettive serie tra le mura amiche; in particolare, si ricorda che le serie si giocheranno al meglio delle cinque partite, ovvero avanzano alle Final Four le squadre che per prime raggiungono le tre vittorie. Questa fase andrà in scena tra il 25 aprile e il 10 maggio. Ecco quindi di seguito gli ...

