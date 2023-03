Basket, Eurolega 2022/2023: debacle in trasferta per Virtus Bologna e Olimpia Milano (Di giovedì 30 marzo 2023) Si chiude con una pesante sconfitta a testa la settimana del doppio impegno di Eurolega 2022/2023 di Basket per la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Le Vu Nere di coach Scariolo hanno infatti perso per 86-67 contro l’Efes di Istanbul, che due giorni fa avevano abbattuto proprio i meneghini. L’EA7 Emporio Armani, invece, ha ceduto per 85-66 contro il Maccabi Tel Aviv. Due KO che certificano l’uscita dalla competizione per le due squadre. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE EFES-Virtus Bologna Eppure, la Virtus Bologna non aveva iniziato male il proprio impegno, mostrando una buona solidità difensiva, soprattutto contenendo Larkin e Micic, e tamponando le ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Si chiude con una pesante sconfitta a testa la settimana del doppio impegno didiper lae l’. Le Vu Nere di coach Scariolo hanno infatti perso per 86-67 contro l’Efes di Istanbul, che due giorni fa avevano abbattuto proprio i meneghini. L’EA7 Emporio Armani, invece, ha ceduto per 85-66 contro il Maccabi Tel Aviv. Due KO che certificano l’uscita dalla competizione per le due squadre. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE EFES-Eppure, lanon aveva iniziato male il proprio impegno, mostrando una buona solidità difensiva, soprattutto contenendo Larkin e Micic, e tamponando le ...

