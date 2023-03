Barcellona, caso Negreira: massima collaborazione, ma pronta richiesta maxi-risarcimento in caso di esclusione Champions (Di giovedì 30 marzo 2023) Il caso Negreira continua a tener banco in casa Barcellona, che si è detto pronto a offrire massima collaborazione alla UEFA. Allo stesso tempo, però, i blaugrana hanno già annunciato che presenteranno la richiesta di un maxi-risarcimento nel caso in cui venisse sancita l’esclusione dalla prossima Champions prima delle sentenze dei tribunali spagnoli, nel caso in cui non emergano ulteriori prove ai danni dei catalani. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona chiederebbe almeno 100 milioni di euro, fra danni e mancati ingressi. L’obiettivo è quello di evitare un Fenerbahce-bis, con i turchi che vennero ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilcontinua a tener banco in casa, che si è detto pronto a offrirealla UEFA. Allo stesso tempo, però, i blaugrana hanno già annunciato che presenteranno ladi unnelin cui venisse sancita l’dalla prossimaprima delle sentenze dei tribunali spagnoli, nelin cui non emergano ulteriori prove ai danni dei catalani. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, ilchiederebbe almeno 100 milioni di euro, fra danni e mancati ingressi. L’obiettivo è quello di evitare un Fenerbahce-bis, con i turchi che vennero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - capuanogio : La #Uefa ha aperto un’indagine e sul caso #Barcellona. Che ha contorni inquietanti visto anche i documenti pubblica… - sportface2016 : #Barcellona, #NegreiraGate: massima collaborazione con l'#UEFA, ma pronta richiesta di un maxi-risarcimento in caso… - lofaro_giuseppe : @Pasky973 Dall'estero... Barcellona pronto a chiedere 100 milioni alla Uefa se verrà escluso dalla Champions se la… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: Caso #Negreira, #Barcellona pronto a chiedere 100 milioni di danni in caso di esclusione dalla #ChampionsLeague -