Bankitalia aumenta investimenti bond e azioni ' green'

La Banca d'Italia continua a rendere più sostenibili gli investimenti del proprio poratfoglio finanziario. Come emerge dal Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 2022

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Banca d'Italia continua a rendere più sostenibili gli investimenti del proprio poratfoglio finanziario. Come emerge dal Rapporto sugli investimenti sostenibili e sui rischi ...L'occupazione in Italia è in crescita dopo la frenata dell'ultima parte del 2022. nel settore privato sono stati creati oltre 100mila posti.