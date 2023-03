Banga Exor verso la nomina a presidente della Banca Mondiale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato che si aspetta che il candidato statunitense per il ruolo di capo, l’ex CEO di Mastercard Ajay, venga eletto. Yellen – scrive Reuters – ha affermato chesarebbe l’incaricato ideale per aiutare a far evolvere l’istituzione al fine L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il sapore è quello del blitz. Alla Russia non deve andare proprio giù la nomina, per mano degli Stati Uniti, di Ajay, presidente di, al vertice della Banca Mondiale . E poco importa che Washington sia l'azionista di riferimento, con il 16% dei diritti di voto in mano. Mosca punta a boicottare il ...... AjaYe Tavares. È la mia volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca'. Agnelli resterà, invece, nel cda della Giovanni Agnelli B. V., holding che detiene la maggioranza di. '...È anche presidente della holding di investimento olandeseè l'ex presidente del Us - India Business Council (Usibc) che rappresenta oltre 300 delle più grandi aziende internazionali che ...