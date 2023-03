Banca Generali rafforza presenza in Sicilia, inaugurata nuova sede Catania (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Banca Generali Private rafforza la propria presenza in Sicilia con una nuova filiale a Catania. Oggi si è alzato infatti il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria in Viale Artale Alagona 32. La nuova sede si affianca alla già nutrita presenza della Banca del Leone nella regione. “Catania rappresenta una piazza fondamentale per il piano di sviluppo di Banca Generali Private in Sicilia, centro di una comunità in cui la richiesta di protezione patrimoniale da parte delle famiglie è molto forte. In un momento di grande incertezza per il risparmio dovuto alla corsa dell’inflazione, le tensioni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –Privatela propriaincon unafiliale a. Oggi si è alzato infatti il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria in Viale Artale Alagona 32. Lasi affianca alla già nutritadelladel Leone nella regione. “rappresenta una piazza fondamentale per il piano di sviluppo diPrivate in, centro di una comunità in cui la richiesta di protezione patrimoniale da parte delle famiglie è molto forte. In un momento di grande incertezza per il risparmio dovuto alla corsa dell’inflazione, le tensioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Banca Generali rafforza presenza in Sicilia, inaugurata nuova sede Catania - News24_it : Banca Generali rafforza presenza in Sicilia, inaugurata nuova sede Catania - fisco24_info : Banca Generali rafforza presenza in Sicilia, inaugurata nuova sede Catania: (Adnkronos) - Banca Generali Private ra… - rennydee : ?? Guarda le mie strategie di TRADING applicate ai TURBO OPEN END di UNICREDIT su: ? BANCO BPM ? BANCA GENERALI ? AZ… - bluerating_com : RT @bluerating_com: Banca Generali, un premio per la sostenibilità -