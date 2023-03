Ballando con le stelle si rivoluziona: le indiscrezioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Rivoluzione in casa Milly Carlucci. La conduttrice di punta Rai avrebbe deciso di rinnovare completamente Ballando con le stelle, il format di successo che occupa i sabato sera della rete nazionale. Mentre va in onda Il Cantante Mascherato, già si sta pensando a come rendere ancora più interessante la nuova stagione del talent show ballerino. Secondo quanto si apprende dal settimanale Oggi, Milly avrebbe intenzione di rivoluzionare il cast fisso e anche le dinamiche che caratterizzano il programma. Ricordiamo che quest’anno largo spazio è stato dato alle polemiche, in particolar modo quelle con Selvaggia Lucarelli e la giornalista non dovrebbe far più parte della giuria. Quali novità ci attendono nella nuova stagione? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Leggi anche: Dove vedere la replica di Ballando con le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 marzo 2023) Rivoluzione in casa Milly Carlucci. La conduttrice di punta Rai avrebbe deciso di rinnovare completamentecon le, il format di successo che occupa i sabato sera della rete nazionale. Mentre va in onda Il Cantante Mascherato, già si sta pensando a come rendere ancora più interessante la nuova stagione del talent show ballerino. Secondo quanto si apprende dal settimanale Oggi, Milly avrebbe intenzione dire il cast fisso e anche le dinamiche che caratterizzano il programma. Ricordiamo che quest’anno largo spazio è stato dato alle polemiche, in particolar modo quelle con Selvaggia Lucarelli e la giornalista non dovrebbe far più parte della giuria. Quali novità ci attendono nella nuova stagione? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Leggi anche: Dove vedere la replica dicon le ...

