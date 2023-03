Ballando con le Stelle, insegnanti e giudici via? «La Carlucci cambia tutto» (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è ancora molto tempo prima di rivedere nella prima serata di Rai1 Ballando con le Stelle 2023. Salvo cambiamenti di palinsesto, il talent di ballo dovrebbe tornare sugli schermi a partire dal prossimo ottobre e contrastare la nuova edizione di Tu Si Que Vales. Pare, però, che Milly Carlucci abbia intenzione di apportare non poche modifiche al suo show. Secondo il settimanale Oggi le novità saranno clamorose: "La conduttrice ha infatti in mente di rinnovare il cast fisso e le dinamiche della gara". Una volta conclusasi la precedente edizione, Selvaggia Lucarelli aveva avanzato l'ipotesi di un possibile abbandono del suo ruolo in giuria. Ci sono stati tanti dissapori che si sono consumati durante le puntate del programma e anche sulle dichiarazioni della giornalista una volta terminato lo show. La giurata aveva ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 marzo 2023) C'è ancora molto tempo prima di rivedere nella prima serata di Rai1con le2023. Salvomenti di palinsesto, il talent di ballo dovrebbe tornare sugli schermi a partire dal prossimo ottobre e contrastare la nuova edizione di Tu Si Que Vales. Pare, però, che Millyabbia intenzione di apportare non poche modifiche al suo show. Secondo il settimanale Oggi le novità saranno clamorose: "La conduttrice ha infatti in mente di rinnovare il cast fisso e le dinamiche della gara". Una volta conclusasi la precedente edizione, Selvaggia Lucarelli aveva avanzato l'ipotesi di un possibile abbandono del suo ruolo in giuria. Ci sono stati tanti dissapori che si sono consumati durante le puntate del programma e anche sulle dichiarazioni della giornalista una volta terminato lo show. La giurata aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TvTalk_Rai : Intervistala tu! Gli inizi con Arbore e Giochi senza frontiere, seguono decine di programmi, come Scommettiamo che?… - cavalierediluce : @rebruss9 @TvTalk_Rai @milly_carlucci @Ballando_Rai @IlCantanteRai1 @RaiTre @MaxBernardini @CinziaBancone @sebapucc… - sebapucc : RT @TvTalk_Rai: Intervistala tu! Gli inizi con Arbore e Giochi senza frontiere, seguono decine di programmi, come Scommettiamo che? e avant… - SonoImprudente : RT @lasusyy16: Secondo me Valterri stava ballando “ bellissima “ di Annalisa con tanto di balletto #AustralianGP - infoitcultura : Ballando con le stelle si rivoluziona: le indiscrezioni -