Bakhmut | Usa | Massacro per russi Germania | armi per 12 miliardi a Kiev

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - La battaglia diè "un" per le forze dellaa e per i mercenari della Wagner. A delineare il quadro dello scontro nella città dell'est dell'Ucraina è il generale Mark Milley, capo degli Stati maggiori riuniti degli Usa. Il generale si è soffermato in particolare sul ruolo degli uomini della Wagner, l'organizzazione guidata da Yevgeny Prigozhin.- "Stanno conducendo operazioni di combattimento in questo momento soprattutto a. Probabilmente si tratta di circa 6.000 mercenari veri e propri e forse di altre 20 o 30.000 reclute, molte delle quali provengono dalle carceri - ha dichiarato Milley alla commissione per le Forze armate della Camera, insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin - E stanno subendo un'enorme quantità di perdite ...