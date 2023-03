Bakhmut | Usa | Massacro per russi Germania | armi per 12 miliardi a Kiev

(Di giovedì 30 marzo 2023) La battaglia diè "un" per le forze dellaa e per i mercenari della Wagner. A delineare il quadro dello scontro nella città dell'est dell'Ucraina è il generale Mark Milley, capo ...

... capo degli Stati maggiori riuniti degli. Il generale si è soffermato in particolare sul ruolo degli uomini della Wagner, l'organizzazione guidata da Yevgeny Prigozhin.- "Stanno ...... maggio 2024) potrebbe proliferare la ritrosia del Congressoa sostenere la causa ucraina. Mostrare dunque segni di debolezza ao Vuhledar accelererebbe questo processo: se non ci credono ...Ieri fonti americane citate dal Wall Street Journal avevano detto che gliintendevano ... I mercenari del Gruppo Wagner hanno conquistato circa il 65% della città di, nella regione orientale ...

Zelensky ha spiegato, per la prima volta senza filtri, perché i soldati ucraini accerchiati su tre lati da forze russe più numerose nella piccola città di Bakhmut, nel Donbass ... capo degli Stati ...(Adnkronos) - La battaglia di Bakhmut è "un massacro" per le forze della Russia e per i mercenari della Wagner. A delineare il quadro dello scontro nella città dell'est dell'Ucraina è il generale Mark ...