(Di giovedì 30 marzo 2023)di persone che assediavano l’di Brasilia hanno accolto l’ex-presidente carioca, Jair, al suoin, 89 giorni dopo la sua partenza, cantandobrasiliano e scandendo slogan contro il Partito dei Lavoratori dell’attuale presidente Ignacio Lula. Secondo i media brasiliani, circa un centinaio di persone ha atteso invano di poter incontrarenella sala arrivi dell’, un vero e propriodidei suoi sostenitori. Il leader del Partito Liberale, come da protocollo di sicurezza per gli ex-presidenti, ha lasciato lo scalo da un’uscita laterale, scortato dai veicoli della polizia federale, e si è diretto verso la sede del Pl per incontrare parlamentari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Bagno di folla per Bolsonaro al ritorno in Brasile: in centinaia cantano l’inno in aeroporto - giusi70717321 : RT @marcomiscio: Non ho capito come funziona: se i bambini giustamente acclamano il Presidente #Mattarella, è un bel momento, un tributo sp… - MauroCapozza : RT @marcomiscio: Non ho capito come funziona: se i bambini giustamente acclamano il Presidente #Mattarella, è un bel momento, un tributo sp… - Rigodon61 : #Macron arriva nelle #HautesAlpes in elicottero, da buon ecologista. Un bagno di folla... - sebasti41928570 : RT @vocedelpatriota: Elezioni Pisa, Bagno di folla per l’inaugurazione del comitato elettorale di Fratelli d’Italia -

Per lui nientedi, visto che la polizia federale lo ha fatto uscire da un passaggio secondario. Subito dopo si è recato nella sede del Partito liberale per una breve cerimonia di ...Previsto undi, con un sold - out già annunciato per l'impegno di campionato. Stessa sorte prevista anche per la prestigiosa partita d'Europa, anche se in questo caso non sono mancate le ...Al suo arrivo ha evitato ildicon i suoi sostenitori. Secondo i media brasiliani, circa un centinaio di persone ha atteso invano di poterlo incontrare nella sala arrivi dell'aeroporto ...

Calcio: Figc, bagno di folla per Gravina e Mancini alla Sapienza Il Tirreno

Accompagnato dalla regina consorte Camilla, in mattinata ha visitato un mercatino a Berlino, dove la coppia reale si è prestata a un bagno di folla e nel pomeriggio hanno fatto visita a un centro di ...Per lui niente bagno di folla, visto che la polizia federale lo ha fatto uscire da un passaggio secondario. Subito dopo si è recato nella sede del Partito liberale per una breve cerimonia di benvenuto ...