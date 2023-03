(Di giovedì 30 marzo 2023) In archivio la terza giornata dell’didi, torneo BWF World Tour Super 300 giunto alla quinta edizione e tornato in palinsesto dopo la cancellazione per Covid-19 dello scorso anno. Nessuna sorpresa nel singolare maschile. Vittoria facile per il giapponese Kanta Tsuneyama, numero 2 del seeding, con l’indiano Sameer Verma, mentre il primo della classe Kentanon è nemmeno sceso in campo contro il francese Arnaud Merkle, ritiratosi poco prima. Il danese Anders Antonsen ha invece bisogno del terzo set per liberarsi di Misha Zilberman. Così come Tsuneyama, stesso destino nel tabellone femminile per Carolina, numero 1 del seeding, con Malvika Bansod che non scende in campo. Per lei la giapponese Natsuki Nidaira ai. Nella parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Badminton: i risultati odierni dello Swiss Open 2023 -

... per gareggiare nelle categorie kyusha, femminile ed. Venerdì 2 giugno, in piazza Michele ... La Asd Alba Shuttleha in calendario due weekend di gare, presso il Palazzetto dello Sport di ...... per gareggiare nelle categorie kyusha, femminile ed; venerdì 2 giugno , in Piazza Michele ... La ASD Alba Shuttleha in calendario due weekend di gare, presso il Palazzetto dello Sport di ...... qualificazioni Europei femminili 9 - Golf: Waste Management Phoenix10 - Combinata nordica: ... Wta Doha 14 - Calcio: Champions League andata ottavi di finale 14 -: Europei misti Francia ...

Badminton, Open di Spagna 2023: Nishimoto e Marin ai quarti di finale senza giocare OA Sport

In archivio la terza giornata dell’Open di Spagna 2023 di Badminton, torneo BWF World Tour Super 300 giunto alla quinta edizione e tornato in palinsesto dopo la cancellazione per Covid-19 dello scorso ...Si sono disputate oggi le finali di tutti i tabelloni dello YONEX Swiss Open 2023 di badminton, torneo di categoria HSBC BWF World Tour Super 300 con un montepremi di 210mila dollari americani: alla S ...