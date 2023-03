“Avete rotto i co***oni con i compiti”. Il delirio di una mamma denunciata dagli insegnanti (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar – mamma contro insegnanti. L’attacco è pesantissimo e forse anche oltre i limiti del decoroso. La signora, su TikTok, proprio non si contiene e attacca i docenti in modo virulento e senza scrupoli sulle parole da usare. Lo riporta Tgcom24. mamma contro gli insegnanti su TikTok: “Avete rotto i co***oni” La mamma di Palermo contro gli insegnanti del figlio si chiama Elena Guiducci, e sul social network attacca senza freni. Troppi compiti assegnati al ragazzo, dice la donna urlante, che senza troppi giri di parole in un passaggio si esprime in modo direttissimo: “Avete rotto i co***oni”. La signora poteva anche avere dei fondamenti di ragione, ovviamente, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar –contro. L’attacco è pesantissimo e forse anche oltre i limiti del decoroso. La signora, su TikTok, proprio non si contiene e attacca i docenti in modo virulento e senza scrupoli sulle parole da usare. Lo riporta Tgcom24.contro glisu TikTok: “” Ladi Palermo contro glidel figlio si chiama Elena Guiducci, e sul social network attacca senza freni. Troppiassegnati al ragazzo, dice la donna urlante, che senza troppi giri di parole in un passaggio si esprime in modo direttissimo: “”. La signora poteva anche avere dei fondamenti di ragione, ovviamente, che ...

