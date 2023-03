Autonomia | Ricci | pronti a firme per referendum abrogativo ddl Calderoli

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il ddlsull'differenziata "crea nuovo centralismo regionale che non serve a nessuno ed è per questo che ci batteremo contro questo disegno di legge e se il governo andrà avanti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaMarche : Ricci, bimbi arcobaleno,Pnrr e autonomia al centro Congresso Ali. 'Bisogna ricucire l'Italia, non differenziarla' -

Il ddl Calderoli sull'differenziata "crea nuovo centralismo regionale che non serve a nessuno ed è per questo ... Lo ha detto Matteo, sindaco di Pesaro e presidente nazionale Ali - ...... i ritardi nel Pnrr e un "no deciso" all'differenziata. Sono alcuni dei temi che saranno ... A dirlo all'ANSA è il sindaco di Pesaro e presidente di Ali Matteo. Sulla prima questione, ...... Luca Settepanella, Ottaviano Taddei e le musiche dal vivo di Alex, adattamento e regia ... perseguendo la via della libertà e dell'economica. Secondo i giornali locali la ricompensa ...

Ricci, bimbi arcobaleno,Pnrr e autonomia al centro Congresso Ali Agenzia ANSA

Pisa, 30 mar. (askanews) – Il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata “crea nuovo centralismo ... Il ddl Calderoli non passerà e non dividerà questo paese”. Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di ..."Vogliamo diventare un soggetto referendario contro l'autonomia differenziata ... Il dl Calderoli non passerà". Ricci, torniamo al Pnrr. I sindaci di Milano e Roma, Sala e Gualtieri, dicono: il ...