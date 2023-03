Auto green: vincono gli e-fuels. L’Europa contro i biocarburanti “italiani” (Di giovedì 30 marzo 2023) La svolta delle Auto green in Europa trascina con se milioni di interrogativi e di dubbi circa il loro impatto ambientale. Lo stop a motori a benzina e diesel dal 2035 è realtà: dalla metà del prossimo decennio nelle concessionarie ci saranno solo Auto elettriche, a idrogeno, o e-fuels. Se al livello mediatico viene propinata come un grande successo, dall’altra parte la realtà scientifica appare ben diversa. Ci sono ancora difatti numerosi aspetti da non sottovalutare e che invece non vengono considerati abbastanza. Al di là dei dubbi su impatto climatico e volumi di produzione, gli e-fuels (noti anche come benzina sintetica) ad esempio, sono destinati ad alimentare i tradizionali motori termici, che funzionano tramite combustione. E la loro reazione chimica rilascia delle sostanze che incidono sulla ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 marzo 2023) La svolta dellein Europa trascina con se milioni di interrogativi e di dubbi circa il loro impatto ambientale. Lo stop a motori a benzina e diesel dal 2035 è realtà: dalla metà del prossimo decennio nelle concessionarie ci saranno soloelettriche, a idrogeno, o e-. Se al livello mediatico viene propinata come un grande successo, dall’altra parte la realtà scientifica appare ben diversa. Ci sono ancora difatti numerosi aspetti da non sottovalutare e che invece non vengono considerati abbastanza. Al di là dei dubbi su impatto climatico e volumi di produzione, gli e-(noti anche come benzina sintetica) ad esempio, sono destinati ad alimentare i tradizionali motori termici, che funzionano tramite combustione. E la loro reazione chimica rilascia delle sostanze che incidono sulla ...

