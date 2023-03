Auto Elettrica Xiaomi pronta al lancio? Sfuggite alcune foto in rete (Di giovedì 30 marzo 2023) Potrebbe chiamarsi MS11 la prima Auto Elettrica Xiaomi, il colosso cinese noto per i suoi smartphone, monopattini e prodotti IoT, che è ora pronto a lanciarsi nel mondo delle Auto elettriche con un investimento complessivo di 10 miliardi di dollari in 10 anni. Secondo alcune indiscrezioni il primo modello sarà presentato entro fine anno per essere lanciato nel 2024, probabilmente al prossimo al prossimo Salone dell’Auto di Shangai. La Xiaomi ha infatti costituito nel 2021 una Divisione preposta allo sviluppo di veicoli, e in seguito all’acquisizione della società di tecnologia di guida Autonoma Deepmotion Tech, ha avviato la costruzione di un impianto di produzione di veicoli elettrici. L’obiettivo di Xiaomi nel mercato delle ... Leggi su moltouomo (Di giovedì 30 marzo 2023) Potrebbe chiamarsi MS11 la prima, il colosso cinese noto per i suoi smartphone, monopattini e prodotti IoT, che è ora pronto a lanciarsi nel mondo delleelettriche con un investimento complessivo di 10 miliardi di dollari in 10 anni. Secondoindiscrezioni il primo modello sarà presentato entro fine anno per essere lanciato nel 2024, probabilmente al prossimo al prossimo Salone dell’di Shangai. Laha infatti costituito nel 2021 una Divisione preposta allo sviluppo di veicoli, e in seguito all’acquisizione della società di tecnologia di guidanoma Deepmotion Tech, ha avviato la costruzione di un impianto di produzione di veicoli elettrici. L’obiettivo dinel mercato delle ...

