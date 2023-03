Aurora Ramazzotti mamma | dalla clinica scelta per il parto al nome del figlio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - fanpage : Benvenuto, Cesare! Aurora Ramazzotti è diventata mamma - NATOlizer : Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato Cesare - Checco_01 : RT @trash_italiano: È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? -

è diventata mamma. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram, attraverso un post in cui condivide le prime foto dalla clinica. Il nome scelto per il piccolo è Cesare. Nella didascalia ...Due giorni dopo finalmente è arrivato il lieto annuncio direttamente dalle pagine social diche ha postato alcune foto in cui si vedono la mano del bebè e quella di papà Goffredo ...è diventata mamma. È nato il piccolo Cesare. E' la stessa neomamma a dare l'annuncio via social postando ...

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Aurora Ramazzotti è diventata mamma. La influencer 26enne ha dato alla luce il primo figlio. L'annuncio in un post su Instagram in cui appaiono due foto: ...Al settimo cielo nonna Michelle Hunziker: «Il giorno più bello della mia vita» Secondo i rumors circolati mesi fa, Aurora Ramazzotti avrebbe scelto di far nascere il figlio in Svizzera. Una location ...