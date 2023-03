Aurora Ramazzotti ha partorito | il bellissimo nome del bimbo avuto dal compagno Goffredo Cerza e la reazione di mamma Michelle

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 marzo 2023) Oggi è un grandissimo giorno in casa: è infatti nato il primo figlio di. I due hanno anche svelato ildel piccolo, che hanno tenuto segreto per tutta la gravidanza.è rimasta incinta la scorsa estate e, suo malgrado, tutti sono venuti a scoprirlo molto in anticipo sui tempi: è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che si è in seguito scusato per aver dato la notizia prima che si chiudesse il primo trimestre di gravidanza, notoriamente periodo delicatissimo. La gravidanza diè stata vissuta con tale solidarietà dai suoi fan che è sembrata durare il doppio del normale: tutta Italia ha monitorato la crescita del suo ...