Aurora Ramazzotti ha partorito | ecco come si chiama il figlio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - fanpage : Benvenuto, Cesare! Aurora Ramazzotti è diventata mamma - dobledouble : RT @RadioItalia: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! https://t… - Adriana48703581 : Oggi. È nato. Cesare il@bimbo di Aurora Ramazzotti tanti auguri ai genitori !!!!!?????? -

è diventata mamma. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram, attraverso un post in cui condivide le prime foto dalla clinica. Il nome scelto per il piccolo è Cesare. Nella didascalia ...e Goffredo Cerza sono diventati genitori! Il lieto annuncio su Instagramè diventata mamma! Lo ha annunciato lei stessa su Instagram , condividendo un paio di ...La 26enne influencer, figlia di Erose Michelle Hunziker, ha partorito il suo primogenito. A dare la notizia è stata la neomamma che ha postato due foto su Instagram. Il compagno è un manager laureato in ingegneria elettronica:...

Aurora Ramazzotti ha partorito. La gravidanza si è conclusa nel migliore dei modi, ed è nato Cesare. L'annuncio è arrivato poco fa attraverso la pagina Instagram della figlia di Eros e Michelle ...Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del loro primogenito: è nato Cesare. Come già anticipato sui social, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di partorire ...