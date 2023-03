Aurora Ramazzotti ha partorito | come si chiama suo figlio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Aurora Ramazzotti ha partorito, è nato Cesare: è il primo figlio con Goffredo Cerza - unavalexdue_ : Congratulazioni ad Aurora Ramazzotti e Goffredo per l’arrivo di Cesare! Mi chiedo solo come dovremmo prendere ques… - dani_lettrice : Quindi Aurora Ramazzotti ha partorito e Michelle Hunzicher è nonna?? @EdoardoZaggia - t1en1m1stanotte : Dopo una gravidanza lunga 3 anni, Aurora Ramazzotti ha partorito ?? Benvenuto ?? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! -

e Goffredo Cerza sono diventati genitori per la prima volta. I due hanno annunciato la notizia ai loro fan, più felici che mai.e il fidanzato Goffredo Cerza hanno ..., la confessione: "Ecco il mio promise ring", cosa significa...Senza andare toppo lontano, di critiche ne hanno subite parecchie anchee Matilda De Angelis . Il loro 'problema' L'! E se, negli anni, gli hater si sono scagliati così duramente ...

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Lo ha annunciato sui social postando alcune foto in cui si vedono la mano del bebè e quella di papà Goffredo Cerza e un'altra in cui si legge il nome scelto per il ...Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori del loro primogenito: è nato Cesare. Come già anticipato sui social, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di partorire ...