Aurora Ramazzotti è diventata mamma | nome e sesso del bebè

(Di giovedì 30 marzo 2023)ha partorito! Oggi la figlia 26enne di Michelle Hunziker e Erosha dato alla luce il suo primogenito, frutto del suo amore per Goffredo Cerza al quale è legata da sei anni. Sei mesi fa, la coppia aveva svelato ildelin occasione di un gender reveal party organizzato dall’amica Sara Daniele, figlia del compianto Pino. Oggi, dopo tanta attesa, è stato ufficializzato anche il: Cesare. Michelle Hunziker: “E’ il giorno più bello della mia vita” Nella prima foto della sua vita, il piccolo ha il pugno orientato verso quello del padre. “Best friends forever” (“Migliori amici per sempre”), recita la caption. In un secondo scatto, Cesare appena venuto alla luce è con entrambi i genitori. Michelle Hunziker, che non vedeva l’ora di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #AuroraRamazzotti ha partorito ?? Benvenuto Cesare! - RadioR101 : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori: è nato Cesare ???? Anche nonna Michelle Hunziker esulta:… - MediasetTgcom24 : Aurora Ramazzotti è diventata mamma, è nato Cesare #goffredocerza #auroraramazzotti #cesare #michellehunziker… - NATOlizer : Aurora Ramazzotti diventa mamma: è nato Cesare. La gioia della nonna Michelle Hunziker: «Il giorno più...… - iNFLEYMSS : RT @trash_italiano: È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? -

Oggi è un grandissimo giorno in casa: è infatti nato il primo figlio die Goffredo Cerza . I due hanno anche svelato il nome del piccolo, che hanno tenuto segreto per tutta la gravidanza.è rimasta incinta la scorsa estate e, suo ...... "Finalmente lo dico: sono sieropositiva" di Silvia Bombino Keanu Reeves: "Il mio ultimo momento di beatitudine Con Alexandra Grant, il mio tesoro" di Antonella Rossiha partorito: ...Il 30 marzo è una data indimenticabile per, perché è il giorno in cui ha dato il benvenuto al mondo ...

Aurora Ramazzotti ha partorito: il figlio si chiama Cesare Cerza Elle

Oggi, giovedì 30 marzo 2023 è nato Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L'annuncio è arrivato via Instagram attraverso un post fatto dal compagno di "Auri". Michelle Hunziker ...Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram, attraverso un post in cui condivide le prime foto dalla clinica. Il nome scelto per il piccolo è Cesare. Nella didascalia ...