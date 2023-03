Aurora Ramazzotti è diventata mamma | è nato il piccolo Cesare Le prime foto

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 marzo 2023) Èil figlio die Goffredo Cerza. Ad annunciarlo è l’influencer su Instagram, attraverso un post in cui condivide ledalla clinica. Il nome scelto per il, fino ad oggi tenuto segreto. Nella didascalia si legge un tenero “Bff”, che significa “migliori amici”, a raccontare proprio l’affiatamento con cui questa giovane famiglia si appresta a vivere uno dei periodi più emozionanti ed intensi della propria vita.e Goffredo Cerza si erano trasferiti in Svizzera negli ultimi giorni, per far nascere il bambino in una clinica privata. Da giorni i fan diaspettavano la notizia e il silenzio delle ultime ore aveva fatto insospettire in molti. È stata lei ...