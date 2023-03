Aurora Ramazzotti diventa mamma | è nato Cesare La gioia della nonna Michelle Hunziker | «Il giorno più bello della mia vita» – La foto

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 marzo 2023) Èe Goffredo Cerza sonoti genitori del loro primo figlio. Ad annunciarlo è stata la neosu Instagram con due. La prima ritrae la mano del bimbo accanto a quella del padre, mentre la seconda è uno scatto con un bacio tra i due genitori. «BFFs», scrive in modo telegrafico. Ovvero migliori amici per sempre. Poco dopo laha ripreso il post e ha commentato: «E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato ilpiù. Benvenuto». Al settimo cielo è anche Sara, la migliore amica di ...